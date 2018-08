Kaos, um cão pastor alemão, tornou-se famoso depois de salvar dezenas de pessoas presas nos escombros provocados pelo sismo em Itália. O cão foi agora envenenado e o seu corpo foi encontrado no passado sábado.

O dono do pastor alemão Fabiano Ettore também ajudou as equipas de emergência que trabalhavam no salvamento das vítimas do sismo, e foi ele quem encontrou Kaos já sem vida.

"Não tenho palavras. Não consigo compreender este ato horrível", lamentou Ettore em declarações ao The Guardian.

Ainda não foram identificados os responsáveis pela morte de Kaos, mas as autoridades italianas continuam a investigar o caso.

A morte do cão herói está a gerar enorme indignação entre os italianos que não se conformam com a crueldade dos responsáveis pela morte do animal. Com isto, os defensores dos animais reivindicam medidas mais duras para os maus tratos a animais e "não vão descansar enquanto não for feita justiça", garante Rinaldo Sidoli, da organização Animalisti Italiani. Acrescenta ainda, "Kaos salvou humanos, e foram esses mesmos humanos que o envenenaram".