Uma carta que se acredita ter sido escrita pelo assassino em série conhecido como 'Jack, o Estripador' em 1888 foi vendida hoje por 25 mil euros (22 mil libras) numa casa de leilões de Folkestone (sudeste de Inglaterra).A carta data de 29 de outubro de 1888, onze dias antes do assassinato de Mary Kelly, que se supõe ter sido a última vítima mortal do assassino."Há duas mulheres que quero aqui. A minha faca está em bom estado, é uma faca para estudantes e espero que gostem de rim. Sou Jack, o Estripador", lê-se na carta que o assassino enviou a um posto de polícia de Londres.Um colecionador britânico venceu a licitação, que estimava um preço de venda da carta entre os 600 e as 900 libras (entre 681 e 1.022 euros).Segundo Jonathan Riley, responsável da casa de leilões Grand Auctions, o preço de venda "mostra o interesse que existe por Jack, o Estripador".A carta pertenceu a um guarda da Polícia Metropolitana de Londres, que a entregou como prenda quando se reformou em 1966 e foi a sua viúva que decidiu leiloar o documento.O caso de Jack o Estripador continua a ser um dos maiores mistérios sem solução, depois de o assassino ter morto cinco mulheres entre agosto e novembro de 1888, sem que nunca se tenha conhecido a identidade do autor dos crimes.