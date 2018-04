Então mas fazes as letras que passam no final dos filmes?" perguntou-lhe, confuso, o condutor do Uber. Do banco de trás, Duarte Elvas tentou explicar, mais uma vez, o que faz: pensa as imagens e letras que abrem séries e filmes, aquele primeiro momento em que a história se apresenta. Do outro lado, olhou-o uma cara pensativa. Duarte Relvas ri-se ao recordar o episódio. Continua a ser um desafio explicar o que é isso de ser motion designer. O português de 38 anos, a viver em Chicago, está nos bastidores de grandes produções de cinema e publicidade."Há algumas pessoas que seguem este tipo de trabalho com atenção mas… ainda não é muito mainstream", continua. Ele é um dos membros da Sarofsky, produtora de design, animação e efeitos visuais, que trabalha para blockbusters da televisão e não só - também já fez a publicidade de marcas como a Jeep, a Perrier ou a Smirnoff. Mas a Marvel destaca-se na carteira de clientes. A gigante de banda desenhada que nasceu no fim dos anos 30, tem ganho terreno na grande tela. São grandes produções onde tudo é pensado ao pormenor - também os genéricos. "Têm pedidos muito específicos e não querem que se repita nada do que já foi feito", revela à SÁBADO, em conversa por Skype, Duarte Elvas. Capitão América: O Soldado do Inverno, Capitão América: Guerra Civil, Homem-Formiga ou Guardiões da Galáxia são alguns dos filmes para que trabalhou. Quando começaram a surgir estes projectos soube "que era uma coisa gigante" mas não via os trabalhos com olhos de fã. Confessa que em miúdo a banda desenhada não o cativava - os seus interesses eram outros."Gostava de fotografia e lia os livros de pintura dos meus avós", conta. "E tinha um vizinho com uma colecção de arte espectacular, com quadros de Vieira da Silva." Sempre soube que queria seguir artes - estudou na António Arroio antes de decidir fazer a faculdade nos Estados Unidos. Ia para Belas-Artes mas, entretanto, as aulas de vídeo trocaram-lhe as voltas: acabou por seguir Cinema.O regresso a Portugal fez-se em 2005 e por cá ficou até 2011 a trabalhar em produtoras portuguesas (como a Iniziomedia e a SP Televisão). Nesta altura já trabalhava como motion designer, mas muito do que tinha aprendido (técnicas, efeitos) tinha sido com a ajuda de tutoriais online. "Sentia falta de uma formação académica", diz. Por isso regressou aos Estados Unidos, para voltar a estudar - desta vez com foco especial na arte de criar genéricos. Preparava-se para fazer um estágio quando conheceu Erin Sarofsky, fundadora da produtora de animação e efeitos visuais. Em poucos meses estava a ajudar a criar o genérico de Brooklyn Nine-Nine - que venceria o Globo de Ouro para melhor série de comédia, em 2014.Cada caso é um caso, explica Duarte Elvas, mas o processo de criação costuma demorar entre 6 e 9 semanas. Se é um genérico para uma série, a equipa tem a possibilidade de ver o episódio-piloto e logo se juntam num brainstorming: as ideias são depois resumidas a apenas um parágrafo cada uma. As melhores dão origem a uma sequência de style frames (imagens paradas, da série, numa recriação do que será feito no genérico) e é essa apresentação artesanal que é dada a conhecer ao cliente. A partir dali, toma-se uma decisão sobre o genérico escolhido.O especialista português vai actuando em várias frentes: "Muitas vezes estou literalmente a executar tudo, mesmo no computador, a fazer efeitos, outras vezes estou responsável pelos story boards [um guião em imagens] e guio outros designers no processo de animação." Também já teve oportunidade de assumir o papel de realizador. Foi ao lado da criadora da empresa, Erin Sarofsky: juntos filmaram as imagens para o genérico de Animal Kingdom, drama que segue as peripécias de uma família de criminosos. O genérico pedia algo igualmente arrojado, daí as imagens com agulhas, sangue, tatuagens, fogo e ondas a rebentar. "Acabámos por filmar amigos nossos", conta. E passearam: "Gravámos no estúdio mas também na Flórida e em Los Angeles", lembra.A responsabilidade pesa, na hora de trabalhar em grandes produções, diz. "Um filme ou uma série vai existir para sempre, não só durante o período em que está a ser emitido - é uma ideia tão fascinante como intimidante." Mas a produtora também aceita pequenos projectos, explica. Como é o caso de Abacus: Small Enough to Jail, um documentário sobre um banco na Chinatown de Manhattan, que foi o único a enfrentar acusações criminais durante a crise financeira do subprime. "Fizemos porque gostámos da mensagem e acreditámos nele. E acabou por ser nomeado para o Óscar de Melhor Documentário."Os trabalhos feitos lá fora dão que falar, mas também em Portugal Duarte tem deixado marca. No currículo tem várias telenovelas (como Rosa Fogo e Amor Maior) e também colaborou com a série E Depois do Adeus. Neste caso, além do genérico, tratou também dos efeitos para recriar imagens de época, como as emissões televisivas. Entre os trabalhos mais recentes está Sleepwalk, a última curta-metragem de Filipe Melo, uma co-produção entre Portugal e os EUA, e já está embrenhado noutra produção portuguesa - trata do genérico e dos efeitos da nova longa de Patrícia Sequeira, Snu, que recorda o amor entre Snu Abecassis e Francisco Sá Carneiro.Uma dúzia de segundos até um minuto: um genérico é curto mas conta uma história, deixa uma marca. "Tem o poder de criar um ambiente, introduzir um universo, estabelecer uma relação emocional", acrescenta Duarte. "Há genéricos de que nos lembramos melhor do que do próprio filme ou série", continua. Dá um exemplo: Seven - Sete Pecados Mortais (1995, de David Fincher) e a introdução que apresenta o vilão da história (um serial-killer) através dos seus cadernos preenchidos e fotografias sinistras. "Marcou-me muito. Acho que foi determinante para a nossa indústria."Naquela que é a era de ouro das séries - com vários canais e formas alternativas de transmissão - surgem mais oportunidades para estes criativos. Mas também há contras: plataformas como a Netflix, que têm vários episódios disponíveis, permitem ver séries durante horas seguidas e quem está ansioso para saber como vai continuar a história dispensa o genérico e carrega em "saltar introdução". Duarte confessa, a rir, que também o faz.Não há dúvidas de que as séries e os filmes "são os trabalhos mais glamorosos, mais sexy" mas não sustentam a empresa, lembra - representam apenas 20% do total. Os restantes 80% correspondem a projectos de publicidade, que têm orçamentos mais altos. "Com os genéricos podemos nem ganhar dinheiro - ou seja, gastar tudo o que recebemos - mas depois utilizamo-los para vender a empresa."Na Sarofsky o ambiente é descontraído: nos intervalos Duarte joga pingue-pongue. "É essencial desligar", explica. A criatividade espicaça-se com outras actividades, como andar. Ao fim-de-semana faz caminhadas de duas e três horas: "É normalmente quando me aparecem as ideias. Ou então antes de adormecer." O trabalho está sempre presente, de uma forma ou de outra: como numa viagem de avião. Ao lado há sempre alguém que vê uma série ou filme. Conta que muitas vezes se imagina a interromper: "Dá mesmo vontade de dizer: 'Olha, esse genérico é meu!'"

Artigo originalmente publicado na edição n.º 725, de 22 de Março de 2018.