Eles estão de volta

Fundada a a 17 de Novembro de 1951, a União Zoófila alberga 120 gatos e 500 cães. Sem apoios estatais, a organização que protege e ajuda a dar um novo lar a animais abandonados vive das quotas pagas pelos seus associados, dos apadrinhamentos e dos donativos. No estúdio fotográfico da SÁBADO juntaram-se quatro felinos: Edwards, com cerca de 8 anos; Sir, que deve ter dois anos; Claudini, um siamês com 14 anos e Cesarini.