A ictioterapia, que é um tratamento de pele com os peixes de água doce Garra Rufa, oriundos da Jordânia e populares, há séculos, na Turquia, já foi o último grito em matéria de revitalização corporal, particularmente eficaz em dermatoses e doenças como a psoríase. Nem uma década passou e a proposta, que consiste em mergulhar o corpo, especialmente os pés, num aquário onde os ditos, de boca em forma de cálice, nadam e vão petiscando calosidades, vulgarizou-se: tanto podemos encontrá-la no menu do Tickle Spa, em Coimbra, ou do AquaNatura Health Spa, em Viana do Castelo, como no parque de diversões aquáticas Aquashow, no Algarve.No entanto, a ciência do bem-estar não estagna e, mundo fora, as terapias do corpo e da mente, sem recurso a medicação, multiplicam-se - muito para lá da utilização de peixes ou águas termais. Em Londres, por exemplo, o Hari’s Spa, especialista em cabelos, promete maravilhas - na forma de hidratação capilar, por €83 - usando sémen de touro Aberdeen Angus, proveniente de uma quinta em Cheshire, na Inglaterra rural, à mistura com as raízes de uma planta iraniana. Em Portugal, nada feito… mas haveria, decerto, clientela.