O livro foi editado pela Lua de Papel

ePaper ou encontre-o nas bancas a 02 de dezembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 02 de dezembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Van Gogh teve cinco carreiras antes de ser pintor e não tinha sucesso no desenho clássico. Roger Federer, um dos melhores tenistas do mundo, andou pelo basquetebol, futebol e squash, e a mãe, professora de ténis, recusou treiná-lo. O músico Duke Ellington teve aulas de piano em criança, mas desinteressou-se – queria ser jogador de basebol e depois pintor. O que têm em comum? Todos fizeram história na sua área e nenhum começou a carreira focado como um especialista.Qual a mais-valia que fez com que se destacassem? Terem vários interesses. David Epstein, jornalista, formado em Ciências do Ambiente e Astronomia, recolheu centenas de estudos para demonstrar como a especialização não é tão determinante como pensamos. Em Versátil – As Vantagens de Ser Generalista Num Mundo de Especialistas, Epstein defende que, num mundo complexo, a melhor ferramenta é a flexibilidade.É uma expressão do Robin Hogarth e tem um enquadramento interessante. No início, enquanto li literatura científica sobre especialização, estava confuso. Havia estudos a dizer que as pessoas melhoravam com a especialização e outros diziam o oposto. Não conseguia perceber. Depois entendi que está relacionado com o facto de ser uma área de aprendizagem acolhedora, como o golfe ou o xadrez. Ou mais ríspida e difícil. Esta especialização muito cedo na carreira pode funcionar em áreas como estas. O problema é que extrapolámos esta ideia de especialização para outras áreas, para o trabalho num mundo sempre em mudança. Precisamos de ter novos modelos, temos de nos adaptar melhor. Um generalista faz isso porque se foca na carreira mais tarde, depois de vários desvios, em que acumula experiência e torna-se mais criativo.