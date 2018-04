19:47

O DJ e produtor sueco morreu esta sexta-feira, aos 28 anos, na capital de Omã, Mascate. O mundo da música encheu as redes sociais de homenagens.

Calvin Harris, que já foi o DJ mais bem pago do mundo, foi uma das primeiras personalidades do mundo da música a reagir à morte do sueco Avicii.



"Notícias devastadoras sobre o Avicii, uma alma linda, apaixonante e extreamamente talentosa que ainda tinha tanto para fazer. O meu coração está com a sua família. Que Deus te abençoe, Tim", escreveu o escocês na sua conta no Twiiter.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x</p>— Calvin Harris (@CalvinHarris) <a href="https://twitter.com/CalvinHarris/status/987385354175959041?ref_src=twsrc%5Etfw">20 de abril de 2018</a></blockquote>

Tim Berling, que nasceu em 1989, em Estocolmo, na Suécia, começou a produzir aos 16 anos e fazer digressões aos 18.



O DJ e produtor venceu dois MTV Music Awards, os prémios de música do canal de televisão MTV, um Billboard Music Award, os prémios da revista Billboard, e esteve nomeado para dois Grammy.



O DJ e produtor é responsável por temas como Le7els, Wake Me Up!, The Days ou You Make Me.



Avicii atuou três vezes em Portugal: em 2012, em Leça da Palmeira, Matosinhos, em 2013 no festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar, Odemira, e em 2016 no Rock in Rio Lisboa.