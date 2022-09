A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Mais um fim de semana, mais uma aventura da equipa da SÁBADO Viajante. Desta vez, vamos estar em Portugal, nas Terras de Basto, conhecidas pela natureza, pela história e, claro, pelos vinhos verdes.

A carregar o vídeo ... Terras de Basto - Pelos caminhos do Vinho Verde

Começamos por descobrir o barroco português no Mosteiro de São Miguel de Refojos, em Cabeceiras de Basto. Seguimos para a estação de Arco de Baúlhe, junto à ecopista do rio Tâmega, onde se encontra o Museu Terras de Basto, com as carruagens reais de D. Carlos e de D.Amélia.

Vamos também ficar a conhecer a Casa da Tojeira, nosso poiso em Terras de Basto e o restaurante e garrafeira O Paço, uma instituição na região de Cabeceiras.



Mondim de Basto também está no roteiro, com destaque para o projeto vinícola da família Carneiro, com quem faremos um piquenique na natureza. Vai ainda haver tempo para ver ao longe as Fisgas do Ermelo antes de uma boa conversa na praia fluvial de São Nicolau.

Terminamos em Celorico de Basto, na Casa do Campo, a saber mais sobre camélias.

