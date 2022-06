A SÁBADO Viajante na melhor praia europeia de 2022

Tem 11 quilómetros de comprimento por cerca de seis de largura e é um pequeno paraíso no meio do Oceano Atlântico.

Tem 11 quilómetros de comprimento por cerca de seis de largura e é um pequeno paraíso no meio do Oceano Atlântico. A ilha do Porto Santo é muito mais do que apenas a melhor praia europeia de 2022, segundo a European Best Destinations. E foi isso que a equipa da SÁBADO Viajante foi comprovar e agora lhe mostra.