Gozo e Comino, as outras duas ilhas de Malta

Estreia neste sábado o segundo episódio da SÁBADO Viajante em Malta. Vai para o ar às 10h20 na CMTV e, desta vez, a equipa da sua revista de viagens vai estar nas ilhas maltesas de Gozo e Comino.





A carregar o vídeo ... Teaser Gozo e Comino, Malta

Conhecido pela história e pela localização privilegiada, Malta é um arquipélago com muito para ver. Composto por três ilhas principais, tem em Gozo e Comino duas experiências completamente diferentes. É isso que lhe vamos mostrar já neste fim-de-semana, com a descoberta destes dois destinos.Começamos por Comino, das praias e da Lagoa Azul, sempre mais procurada no verão, mas com encantos para o ano inteiro, como a possibilidade de fazer caminhadas num cenário único. Depois, vamos estar na ilha de Gozo, onde as igrejas, a Citadela, as salinas e a boa gastronomia conquistam os visitantes que aqui chegam.Também vai haver tempo para visitar a Aldeia do Popeye onde, no fim da década de 1970, foi rodado o filme sobre o marinheiro viciado em espinafres.Na, sabemos para onde vamos. Venha daí connosco, todos os fins de semana na CMTV, a cada minuto em sabado.pt/viajante e já nas bancas, com a revista em papel onde, além de Malta, estão em destaque outros destinos a não perder, como Guatemala, Chicago, muito de Portugal e as melhores sugestões para as férias de Natal, Ano Novo e Carnaval.