Varandas sentiu-se mal durante jogo em Santa Maria da Feira

Frederico Varandas sentiu-se indisposto durante a primeira parte do encontro com o Feirense , provocando um enorme susto na zona onde estava sentado a seguir o jogo em Santa Maria da Feira. Ao que foi possível apurar, o presidente do Sporting sofreu uma paragem de digestão, mas acabou por recuperar e pouco depois já estava no seu lugar a seguir a par e passo o jogo com dos quartos-de-final da Taça de Portugal.