O Serviço de Saúde da Madeira, no qual se inclui o hospital Dr. Nélio Mendonça, confirmou a entrada de Dolores Aveiro naquela unidade hospitalar na madrugada desta terça-feira com um AVC.



"O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira - SESARAM E.P.E. confirma a entrada da utente D. Dolores Aveiro, na madrugada de hoje, 3 de março, com um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquémico, com pouco tempo de evolução, o que permitiu a realização de duas terapêuticas de recanalização vascular, a química (trombólise) e a mecânica (trombectomia). Estas terapêuticas contribuem para a melhoria do prognóstico", pode ler-se.



No mesmo comunicado, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira informa que "a evolução da situação clínica decorre conforme esperado" e relembra que "o AVC, na sua fase aguda tem sempre um prognóstico reservado".



O SESARAM afirma que "toda a informação clínica será dada a conhecer única e exclusivamente à família da utente, que a poderá tornar pública (ou não), um direito que lhes assiste e que deve ser respeitado."



A mãe de Cristiano Ronaldo já se tinha sentido mal, em 2014, quando viu a filha Katia Aveiro entrar no estúdio do programa ‘Sobreviventes', em Madrid. A matriarca da família abraçou-se à cantora emocionada, mas momentos depois pediu ajuda porque estava a sentir-se indisposta.