Cristiano Ronaldo tem sido altamente criticado depois de ter partilhado uma fotografia no Instagram no mesmo dia em que Emiliano Sala desapareceu.

O avançado português Cristiano Ronaldo foi presente, esta terça-feira a um tribunal em Madrid, Espanha, onde procedeu ao pagamento de uma multa pelo crime de fuga ao fisco.



Depois de pagar mais de 18 milhões de euros, o jogador voltou a Itália, no seu avião privado.



A meio da viagem, o jogador partilhou uma fotografia no Instagram, em que surge confortavelmente sentado e a sorrir para uma selfie.



A imagem tem sido alvo de críticas pelos seus seguidores, já que foi publicada no mesmo dia em que o avião privado de Emiliano Sala, também ele jogador, desapareceu dos radares, quando sobrevoava a zona do canal da Mancha, entre França e o Reino Unido.