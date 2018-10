Duquesa de Sussex levou ex-marido, Trevor Engelson, a assinar o documento em 2011.

Meghan Markle, a duquesa de Sussex, fez com que o seu ex-marido assinasse um "contrato de pré-gravidez" enquanto estavam juntos. Através do documento, Trevor Engelson pagar-lhe-ia os serviços de um personal trainer, um nutricionista e de ama caso ela tivesse um filho do produtor.



Segundo o Daily Mail, Markle decidiu fazer o contrato porque estava dedicada à sua profissão de actriz. Quando este foi feito, vivia o seu primeiro êxito, a série Suits. Acabou por abandonar a série para casar com Harry.



"Ela sempre teve medo de engordar, algo que costuma acontecer na sua família, por isso estava tão preocupada naquela fase da vida. Exigiu um personal trainer e um nutricionista durante e depois da gravidez", revelou uma fonte próxima ao Daily Mail. "Tenho a certeza de que também se falou de uma ama, mas o foco principal era a saúde e o peso."



Engelson e Markle casaram-se em 2011, na Jamaica. Conheceram-se em 2004, antes de ela se tornar famosa. Namoraram durante seis anos antes de ficarem noivos, em 2010.



A agora duquesa de Sussex está grávida do príncipe Harry. Casaram em Maio de 2017.