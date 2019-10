João Félix entrou ao intervalo no Ucrânia-Portugal (2-1) e acabou por ser implicado num caricato lance com um remate de Bernardo Silva que ia na direção da baliza e que embateu na coxa do jovem avançado do At. Madrid. As críticas ao internacional português - que não conseguiu libertar-se da intensa defesa adversária - ecoaram nas redes sociais e a namorada de Félix, Margarida Corceiro, utilizou o mesmo 'veículo' para responder."Falam tanto, vão vocês fazer melhor", escreveu no Twitter, uma mensagem que teve prontamente várias respostas dos seus seguidores. "Neste caso bastava fazer. Mas noites más toda a gente tem, resta saber lidar com elas e com as críticas que daí resultam" ou "a cena é que não fomos nós que fomos comprados por 126 milhões", foram alguns dos comentários. Margarida Corceiro viria a apagar posteriormente o tweetRecorde-se que João Félix, de 19 anos, mantém uma relação com Margarida Corceiro, de 16, que atualmente assume o papel de Carolina Atalaia, na novela ‘A Prisioneira’. Margarida e João conheceram-se através das redes sociais e o romance dura desde que o jogador integrava o plantel do Benfica . O casal prefere manter o relacionamento em segredo mas a jovem, adepta do Sporting, já terá ido a Madrid.