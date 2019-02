Militão apanhado numa discoteca e não vai jogar em Tondela

A outro nível, é muito provável que Luizão também seja afastado do duelo do FC Porto B em Arouca, no próximo domingo. Ao que Record apurou, outros jogadores brasileiros da estrutura azul e branca também terão sido vistos na festa, como João Pedro e Jorge, além de Galeno, atualmente cedido ao Rio Ave. Casos estes sem consequências desportivas imediatas para o plantel principal dos dragões dado que o lateral-direito só tem competido na 2.ª Liga e o esquerdino está de saída para o Santos e também foi colocado a trabalhar com o plantel secundário.



No que toca a Éder Militão, ao que o nosso jornal apurou, e face ao registo exemplar que o jogador de 21 anos demonstrou até ao momento, o objetivo do FC Porto é o de circunscrever este caso sem permitir que tenha consequências para além da partida desta noite. O defesa reconheceu o erro perante os responsáveis do clube, pelo que deverá estar disponível para a sequência terrível de jogos que se aproxima (Sp. Braga, Benfica e Roma), ficando a decisão sobre a sua utilização apenas pendente das opções de Sérgio Conceição.

Éder Militão infringiu o regulamento interno do FC Porto e foi afastado da convocatória para Tondela. O defesa foi apanhado na noite, onde se estendeu de forma imprópria na comemoração do aniversário do seu amigo e jogador da equipa B dos dragões, Luizão, que fez 21 anos nesta quarta-feira, tendo sido visto na discoteca Eskada até perto das cinco horas da manhã.Esse excesso chegou de imediato ao conhecimento dos responsáveis do FC Porto, tendo o jogador que tem praticamente certa a saída para o Real Madrid, por 50 milhões de euros, sido afastado das opções para o encontro desta noite. O caso teve a intervenção do presidente Pinto da Costa, tendo a sintonia com o técnico Sérgio Conceição sido plena em relação à medida disciplinar a aplicar. Como consequência direta, Pepe volta à titularidade no eixo defensivo e Wilson Manafá vai continuar como lateral-direito.