Maria Rueff sofreu enfarte do miocárdio

A atriz Maria Rueff sofreu um enfarte do miocárdio esta terça-feira e está internada no Hospital de Santa Marta, em Lisboa. De acordo a SIC Notícias, a atriz da RTP1, de 47 anos de idade, encontra-se fora de perigo mas continua sob observação clínica.



Maria Rueff faz parte da equipa de Herman José no programa 'Cá Por Casa', na RTP1, onde dá vida a várias personagens, nomeadamente à impagável Idália, a mulher de Nelo, na rábula 'Nelo e Idália'.



A atriz interpreta igualmente o desconcertante adepto benfiquista Zé Manel Taxista, com as suas observações futebolísticas sempre certeiras.