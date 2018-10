A carregar o vídeo ...

"Em Manchester saí com o Ronaldo e o Nani (...), por alturas de 2006. Só para dar uma ideia, nunca vi tanta mulher bonita, tanta top model junta. Aquilo era tanto que as sobras ficaram para mim".Questionado por João Ferreira sobre o que queria dizer com "sobras", Futre explica: "Aquilo eram mulheres de top 10. Ou melhor de top 11 e 12. As top 12 tocavam ao Cristiano. As 11 ao Nani. E depois ficavam as sobras para mim".Paulo Futre revelou esta quarta-feira no 'Liga de Ouro' a agitada noite que viveu em Inglaterra com Nani e Ronaldo, no tempo em que os dois jogavam no Manchester United. Futre diz que a "fartura" de mulheres bonitas era tal que até pôde escolher "ficar só com as que falavam italiano ou espanhol, porque eu não falo inglês". "Eu estava ali a mais, ninguém me conhecia, mas o Nani e Ronaldo tinham uma saída incrível", continuou.O comentador daconta a história para ilustrar o tremendo sucesso que Ronaldo sempre teve com as mulheres. Futre não acredita que este tenha atacado alguma mulher e diz que, depois de ter trocado mensagens com CR7, o jogador está "tranquilíssimo".