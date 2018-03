Seja em trabalho ou lazer, estas apresentadoras e modelos vão acompanhar a 90.ª edição da entrega dos prémios de cinema.

Esta noite, ocorre a 90.ª cerimónia de entrega dos Óscares da Academia. A passadeira vermelha estará repleta de estrelas. Entre os que vão assistir à cerimónia, estão algumas famosas portuguesas.

Raquel Strada vai assistir ao espectáculo numa parceria com a NOS Portugal. "Poder pisar a mesma passadeira que grandes nomes do cinema internacional é algo que não consigo expressar por palavras", escreveu no Instagram, onde já partilhou várias imagens da cidade que pode ver na fotogaleria acima.

A apresentadora e actriz Sofia Cerveira vai cobrir os Óscares para o canal de televisão SIC. Cerveira já demonstrou o seu contentamento nas redes sociais por estar em Los Angeles.

Não se sabe se Sara Sampaio estará presente na cerimónia, mas já está a celebrar os Óscares. A modelo portuguesa esteve no fashion cocktail dedicado pelo estilista Giorgio Armani ao filme A Forma da Água. A anfitriã foi Roberta Armani. No evento, estiveram o realizador Guillermo Del Toro e vários membros do elenco.

Iva Domingues também está em Los Angeles e vai cobrir os Óscares para o canal de televisão TVI. A apresentadora já partilhou um vídeo com Jamie Foxx a abastecer o carro de forma bem divertida.



<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bf3fJ8Xnml-/" data-instgrm-version="8"><div> <div> <div></div></div> <p> <a href="https://www.instagram.com/p/Bf3fJ8Xnml-/" target="_blank">Sábado de manhã. Ninguém vai encher o depósito com a pinta do @iamjamiefoxx this is so funny #la #lalife #losangeles #moviestar #fun #jamiefoxx #hollywood</a></p> <p>Uma publicação partilhada por <a href="https://www.instagram.com/ivadominguesoficial/" target="_blank"> Iva Domingues</a> (@ivadominguesoficial) a <time datetime="2018-03-03T16:00:54+00:00">3 de Mar, 2018 às 8:00 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script>



