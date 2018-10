Dolores Aveiro partilhou uma imagem na sua página de Facebook em que apela às pessoas que apoiem Cristiano Ronaldo , através da mesma rede social. A mãe do jogador português, que foi acusado de violação por Kathryn Mayorga , pediu aos fãs que mudem as suas imagens de perfil por uma por ela partilhada, em que se vê Ronaldo vestido à Super-Homem. Na imagem, são visíveis ainda duas hashtags: #ronaldoestamoscontigoatéaofim e #justiçaCR7."Quero ver quem tem coragem de pôr esta foto no perfil por uma semana e fazer uma corrente por ele...POR PORTUGAL ,POR ELE ,PELOS NOSSOS ,PELA UNIÃO DO POVO ....PELA JUSTIÇA", escreve Dolores Aveiro.