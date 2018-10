Dolores Aveiro já não é só a mãe de Cristiano Ronaldo, a matriarca do "clã Aveiro", a cara das bananas da Madeira ou a empresária madeirense. Agora é também uma das pessoas que já fez um dueto com o cantor Tony Carreira.A mãe do capitão da selecção nacional entra num novo anúncio da cadeia de hipermercados Continente, onde afirma que a canção "Sonhos de Menino" é a canção da sua vida e a canta em dueto com o músico que compôs a canção.Partilhada no Instagram de Dolores Aveiro, esta afirma: "Se cantar já é bom, quando é com amigos ainda melhor", explicando que este dueto foi possível através da aplicação Tony&Continente.