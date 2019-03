Dolores Aveiro Bendita a mãe que te pariu.PNG Foto: Instagram

Não é possível dizer se Cristiano é o filho favorito de Dolores Aveiro, mas que é uma fonte de intenso orgulho maternal ninguém pode negar. E a própria assume várias vezes este orgulho. E não deixou passar a noite mágica do filho em branco. No dia em que o filho marcou três golos ao Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, Dolores deixou uma mensagem de elogio ao filho e de auto-celebração.Numa mensagem deixada no Instagram, Dolores escreveu: "Bendita a mãe que te pariu, meu querido filho", rematando a frase com um coração.Cristiano Ronaldo conseguiu um hat-trick que permitiu à Juventus vencer o Atlético de Madrid e avançar para os quartos de final da Liga de Campeões.