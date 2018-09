Foi a mudança televisiva do ano e já está a ser usada como trunfo. Cristina Ferreira deixou a sua primeira mensagem na SIC, esta segunda-feira, durante a apresentação da nova temporada da estação de Carnaxide. "Há grandes desafios pela frente. Estamos juntos", garante Cristina Ferreira no vídeo de apresentação.O vídeo foi disponibilizado nas contas de Instagram do canal e também na conta oficial da apresentadora.Na mensagem, a apresentadora de 41 anos aproveita ainda e afirma: "A partir de agora, o melhor ainda está por ver".

O vídeo termina com uma chamada de atenção bem humorada ao filho Tiago: "Tiago, muda lá para a SIC!".