Depois de num comunicado Cristina Ferreira afirmado que a mudança da SIC para a TVI era um "projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não", a apresentadora voltou a comentar a notícia da transferência através da sua conta de Instragram. "Não ter medo. Ser honesto. Viver o hoje. Há coisas que nos acontecem só uma vez. Se deixarmos fugir podem nunca mais voltar", escreveu a apresentadora no Instagram.



Quase dois anos depois de ter saído da TVI, a apresentadora Cristina Ferreira vai regressar à sua antiga estação. A estrela de televisão passa a ser acionista da estação, integrando a nova estrutura da Media Capital.



"Cristina Ferreira regressa à TVI como Diretora de Entretenimento e Ficção, tendo já manifestado a sua intenção de compra de participação na Media Capital, com o intuito de vir a tornar-se também accionista do canal televisivo. O regresso de Cristina à casa de origem acontece dois anos depois da sua saída, prevendo-se o início de funções a 1 de Setembro de 2020", explicava a apresentadora em comunicado esta sexta-feira.



A apresentadora descreve a mudança como um "regresso à casa mãe, com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não". "É uma escolha conduzida pelo afecto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses."



Cristina "mostrará novas facetas da sua atividade profissional" para além de apresentradora, asseguram também os seus representantes.



"Neste momento de saída, não posso deixar de agradecer à SIC, à sua Administração, a oportunidade que me foi concedida e a possibilidade de trabalhar com profissionais de excepção. O meu muito obrigada a todos. A SIC é uma estação de televisão de referência, onde fui muito bem acolhida e para a qual formulo votos de maior sucesso profissional para o futuro.", diz Cristina, agradecendo ao canal onde vai continuar até setembro.



De acordo com o Público, a transferência de Cristina Ferreira da SIC para a TVI pode envolver sete milhões de euros, com a apresentadora a passar a auferir um salário de quase três milhões de euros anuais. Em cima da mesa está também uma ação judicial pela rescisão unilateral do contrato que a SIC deverá avançar para que Cristina Ferreira indemnize a estação em dois milhões de euros.