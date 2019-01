Cristiano Ronaldo partilha vídeo ternurento dos filhos

Alana Martina tem tudo para se tornar uma estrela e a mãe está a fazer tudo para que isto aconteça. O novo vídeo da companheira de Cristiano Ronaldo está a derreter os fãs.

Sabe quem é "o bebé de Mateo", o filho de 1 ano de Cristiano Ronaldo? De acordo com uma declaração de Georgina Rodríguez a resposta é Alana Martina.



A companheira de CR7 publicou esta sexta-feira, 18, no Instagram um vídeo amoroso dos 2 irmãos abraçados e a sorrir.



"Amor! Agora Martina é a bebé de Mateo. Bom fim de semana, queridos", escreveu na legenda do vídeo.



As imagens já estão a derreter os seguidores da espanhola de 24 anos de idade. "Que ternura!", escreve um fã. "Tão queridos", diz outro.



Alana Martina, de 1 ano e 2 meses, é a única filha de Cristiano Ronaldo cuja identidade da mãe é conhecida. Cristianinho, de 8 anos, Eva e Mateo, de 1 ano e 7 meses, são frutos de inseminação artificial.



<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bsx_UK_ADYb/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_control" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bsx_UK_ADYb/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_control" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">AM??R! Ahora Martina es el bebé de Mateo ‍?? Feliz fin de semana queridos.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Uma publicação partilhada por <a href="https://www.instagram.com/georginagio/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_control" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Georgina Rodríguez</a> (@georginagio) a <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-18T15:37:28+00:00">18 de Jan, 2019 às 7:37 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>