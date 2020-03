Coronavírus: Teste de Cristiano Ronaldo deu negativo

A imprensa italiana avança este domingo que Rugani, Matuidi e Dybala são os únicos jogadores do plantel da Juventus infetados com o novo coronavírus, pois os testes de todos os outros futebolistas deram negaivo. Incluindo Cristiano Ronaldo.Por isso, Gonzalo Iguain recebeu autorização para regressar à Argentina, onde tem a mãe doente, à semlhança do que já tinha acontecido com o internacional português, que se encontra com a família na Madeira a acompanhar de perto Dolores Aveiro, recém-recuperada de um AVC isquémico.Bentancur, Pjanic, Khedira e Douglas Costa também deixaram Turim nos últimos dias, para estarem com as respetivas famílias.

Itália tem sido o país mais afetado até ao momento pela pandemia da covid-19, pelo que o Governo italiano decidiu interromper até 03 de abril todas as atividades produtivas exceto as que são essenciais para os cidadãos, de forma a tentar conter a propagação do coronavírus, que causou, até sábado, mais de 4.800 mortos no país.