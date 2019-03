A apresentadora deixou uma mensagem e falou ainda dos maus tratos aos animais.

Catarina Furtado partilhou uma mensagem sentida no Instagram sobre a morte dos seus dois cães este fim-de-semana. A apresentadora da RTP partilhava a vida com Lankawi e Tuca há 13 anos.



"Partilho pouco da minha vida mais privada mas há situações que são tão minhas quanto vossas. Sei que quem gosta de animais e os respeita, sente da mesma forma as alegrias e as tristezas. Este post é de homenagem a dois cães maravilhosos que partiram este fim de semana depois de 13 anos connosco e que vão deixar uma saudade imensa", começou por escrever Catarina Furtado.



"Ao Lankawi falhou-lhe o coração por questões de saúde, à Tuca falhou-lhe o coração poucas horas depois, por questões de tristeza. Não aguentou a sua ausência. Partiram juntos. Explicar ao meu filho não foi fácil porque para ele é tão fácil sentir que os nossos cães faziam parte da nossa família", acrescentou.



Além da homenagem aos seus melhores amigos, a apresentadora quis também deixar uma publicação que chamasse a atenção para os maus tratos aos animais: "é também um post de alerta para quem trata mal os animais porque desvaloriza os seus sentimentos!"



Catarina usou ainda a hashtag #naoaosmaustratosaosanimais.