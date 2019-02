No Instagram, Carlos Costa publicou uma fotografia da sua atuação. Em inglês, escreveu estar "tão grato". "Se ficar por esta fase fico feliz à mesma por ter feito amigos tão incríveis e por ter conhecido a cidade".



O músico acabou por não ser apurado para os finalistas, mas afirmou estar satisfeito pela forma como foi recebido por aquelo país, deixando ainda algumas críticas: "Ainda há um longo caminho a percorrer em termos de aceitação do que é visto como incomum e diferente".



Carlos Costa diz ainda que a canção apresentada não esteve no seu potencial total já que "dependia fortemente das vozes do coro que só iriam ser adicionadas caso fosse selecionado para a fase seguinte".



So thankful for this. I'm happy anyway. I knew that choosing me was too risky for everything Belarus stands for. This fantastic country welcomed me with open arms but we know that it's still a long way ahead in terms of acceptance of what's still seen as uncommon or different... The song has potential. It also depended heavily on backing vocals that would only be added in case I was selected. I did my best with the possible conditions and I am very grateful. . And let me add this much - I trully hope that I've succeeded in letting a message of EQUALITY in the country. I made lot of new friends and I will be pleased to show to you the real potential of this music... very soon... Stay tuned! . . ?? #esc #eurovision #eurovision2019 #belarus #bielorussia #trying #audition #demonio #minsk Uma publicação partilhada por Carlos Costa® (@carlos_costa_oficial) a 4 de Fev, 2019 às 7:47 PST

O vídeo, que foi publicado na conta oficial do YouTube do programa, à semelhança do que acontece com as músicas a concurso em Portugal, conta com 18 mil visualizações.