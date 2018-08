O processo em tribunal mostra que o ex-presidente do Sporting pede uma indemnização no valor de 30.000 euros à ex-companheira.



O presidente destituído do Sporting Bruno de Carvalho processou a ex-mulher e exige uma indemnização no valor de 30 mil euros.



Segundo a acção registada no portal Citius, Bruno de Carvalho processou a ex-mulher Joana Ornelas e exige uma indemnização no valor de 30 mil euros.



Na descrição da ação pode ler-se "divórcio sem consentimento do outro cônjuge", em que Bruno de Carvalho é o requerente e Joana Ornelas a requerida.

Bruno de Carvalho e Joana Ornelas casaram no início de julho de 2017. O casal tem uma filha, Leonor, de quatro meses.