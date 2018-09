Foi uma intoxicação por medicamentos que levou Bruno de Carvalho ao hospital na noite deste sábado, avança a CMTV, este domingo.



Segundo fonte do hospital da Cruz da Vermelha, em Lisboa, o ex-presidente do Sporting teve alta hospitalar por volta das 6h00 de domingo.



O antigo dirigente foi hospitalizado na sequência de uma indisposição. Bruno de Carvalho sentiu-se mal durante a tarde, com enjoos e sinais de febre.



O internamento ocorreu no dia em que se realizaram eleições no Sporting, que terminaram com a eleição de Frederico Varandas.