A apresentadora está a lutar contra um cancro na mama e partilhou uma fotografia no seu 46º aniversário onde surge de cabeça rapada.

A apresentadora Bárbara Guimarães está a lutar contra um cancro da mama e apareceu agora, pela primeira vez, de cabelo rapado, na sua conta de Instagram.



No dia do seu aniversário, Bárbara Guimarães fez uma publicação onde se mostrou com a cabeça rapada descoberta e a soprar as velas de um bolo de aniversário.



"Foi muito bom sentir-me envolvida por tanto calor humano e tantas mensagens de parabéns! É aconchegante saber que estão aí... Agradeço a todos e a cada um o abraço caloroso", pode ler-se na legenda da fotografia partilhada no dia em que a apresentadora celebrou 46 anos.