A jovem cantora de 17 anos apareceu lado a lado do namorado, músico dos D.A.M.A., de 19. Os pais já mostraram que não concordam com a relação entre os dois.

A mãe de Bárbara Bandeira mostrou-se contra o relacionamento da filha de 17 anos com o músico Kasha, dos D.A.M.A., de 29. Mas a jovem parece não ter intenções de acabar com o namoro.



No último sábado, a cantora, de 17 anos, esteve nos estúdios da RTP para assistir à estreia da banda do companheiro, de 29, no Festival da Canção. Na sua conta de Instagram, apelou aos fãs para votarem no grupo de Kasha – que acabou por não passar à final.



