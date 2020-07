Atriz Madalena Brandão infetada com covid-19

Nas redes sociais, Madalena Brandão confirmou o teste positivo.





A atriz da novela da TVI Amar Demais Madalena Brandão testou positivo para a covid-19. Este caso obrigou a estação de Queluz de Baixo a tomar medida de contenção e prevenção da doença, tendo suspendido as gravações da equipa que trabalhava diretamente com a atriz.A atriz de 40 anos ficou a saber no último fim-de-semana que contraiu o vírus e, desde então, encontra-se em isolamento no Alentejo."Não adoro dar esta notícia, mas nos últimos dias senti-me com algumas dores de cabeça e tive uma temperatura um pouco acima do normal que, tendo em conta a situação atual, me fez decidir imediatamente fazer o teste à COVID-19. O resultado foi positivo", escreveu nas redes sociais.