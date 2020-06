u como guionista, ele como apresentador, ambos verdíssimos na vida e no trabalho, no Magacine da RTP". O argumentista lembra ainda que o ator lhe chegou a pedir que traduzisse "os Melhores Sketches dos Monty Python para teatro". "Disse-lhe algumas vezes que ele era o mais próximo do Clark Kent e do Super-Homem que conheci na vida real", acrescentou Nuno Markl numa publicação feita no Instagram.



Por sua vez, em nome da TVI, o diretor de programação escreveu: "A TVI endereça à família, neste momento de dor imensa, sentidas condolências. O Pedro era um dos mais versáteis atores da sua geração. E um operário desta indústria, no cinema , no teatro e na televisão. Sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar". Acrescscenta ainda que "o Pedro era um dos mais versáteis atores da sua geração. E um operário desta indústria, no cinema , no teatro e na televisão. Sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar".



A apresentadora Cristina Ferreira quis expressar também a sua tristeza: "Não pode, não pode, não pode ser. Meu querido Pedro. Sempre com este sorriso, um abraço sincero, só a querer ser feliz. Um grande beijinho no coração à Ana e aos filhos. Isto é muito triste. Estou chocada", escreveu a antiga colega.









o miúdo Pedro pela mão de seu Pai , sardento, bonito, forte e a iniciar-se na Natação". "Apertámos a mão com firmeza e senti que estava ali um Campeão", acrescenta, no Twitter.

O ator Pedro Lima foi encontrado morto na praia do Abano. As reações à morte do ator de 49 anos não se demoraram e dezenas de coelgas mostraram a sua consternação com a morte do amigo.Fernanda Serrano, uma das suas melhores amiga, já deixou uma mensagem nas redes sociais. "Tu eras o Amigo que me dava a mão. O que estava Sempre lá. Tinhas Sempre a palavra certa. Não te irei conseguir retribuir nunca a Amizade, o Carinho, o Exemplo! O meu Herói! O nosso Herói! Levaste o meu coração contigo!", escreveu a atriz.Já o radialista Nuno Markl lembrou os inícios da carreira conjunta de ambos: "EO músico João Gil lembra que conheceu "