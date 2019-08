Ângelo Rodrigues: Médica explica como funcionam injeções de testosterona

A carregar o vídeo ...

O ator e músico de 31 anos Ângelo Rodrigues está a combater uma infeção grave que já fez com que tivesse de ser submetido a duas intervenções cirúrgicas. A infeção terá sido causada pela administração de testosterona localizada e em grande quantidade. A endocrinologista Sílvia Saraiva explicou à CMTV como a injeção desta hormona pode levar a uma paragem cardíaca e a uma infeção.Citando a notícia avançada esta manhã pelo Correio da Manhã, a médica lembrava que o ator deverá ter injetado doses grandes de "derivados de testosterona" nas nádegas, "uma coisa muito atípica".Segundo a endocrinoligsta, as hormonas, quando administradas localmente, e nestas quantidades podem ser perigosas."As hormonas de crescimento são usadas de duas maneiras, em termos estéticos. Uma em termos sistémnicos, com pequenas doses em termos globais, porque a hormona de crescimento é uma espécie de anti-ageing, e por isso é usada como resjunvescedora. Depois há, neste momento, algumas técnicas de utilizar em micro-doses em zonas específicas da pele, como rejuvenescedor local".

Mas o que leva um ator de 31 anos a injetar estas hormonas? A testosterona "aumenta o volume do músculo", refere a endocrinologista que diz que uma injeção "agressiva no músculo" pode levar à destruição muscular "que causa uma infeção local que se pode tornar numa infeção sistémica".



A médica acredita que terá sido este desejo de aumentar o músculo nas nádegas que levou o ator a injetar esta dose de testosterona.



Já a paragem cardíaca pode estar relacionada com a infeção ou com a testosterona. "A paragem cardiovascular pode ter sido pela septicemia ou por absorção maciça da testosterona", avança Sílvia Saraiva.