Odysseas Vlachodimos e a mulher pedem que o pequeno Simba volte para casa.

A mulher do guarda-redes do Benfica, Odysseas Vlachodimos, utilizou esta sexta-feira as redes sociais para apelar aos seguidores que a ajudem a encontrar o gato.



De acordo com a publicação de Elena o animal perdeu-se na Herdade da Aroeira, local onde vive o casal.



"O nosso lindo gato desapareceu ontem", escreveu na publicação onde refere que oferece mil euros a quem encontrar o pequeno Simba.



O jogador dos encarnados, também já utilizou a rede social Instagram, através das Insta Stories, para partilhar uma fotografia do gato.