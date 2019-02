Bruno de Carvalho não aguentou as lágrimas na apresentação do livro "Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência", que decorreu no El Corte Inglés em Lisboa."Agradeço esta presença magnífica, com auditória cheio. Isto demonstra que foi um projeto bem sucedido e traz-me algumas saudades. Agradeço a todos, em particular à minha família. Desculpem por estes 5 anos e meio. Amo-vos muito e vou continuar a dar-vos o carinho que não vos dei. Obrigado aos presentes e ausentes", disse.Bruno de Carvalho considerou que o livro "é uma leitura indispensável para quem quer conhecer bastidores do Sporting e do futebol". "Agradeço ao Rui, ao El Corte Inglés e ao Aguilar. Trabalhámos muito bem em conjunto, é uma aposta vencida. É um livro isento, frontal e direto, como habituei as pessoas", continuou.