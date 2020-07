Xavi Hernández testa positivo à Covid-19

Xavi Hernández, treinador espanhol que orienta o Al Sadd, do Qatar, revelou este sábado ter testado positivo à covid-19 através de uma publicação no Instagram, acrescentando que se encontra "bem" e ficará "isolado até recuperar"."Hoje não poderei acompanhar a minha equipa no regresso à competição oficial", começou por escrever o antigo internacional espanhol e médio do Barcelona."Há alguns dias, seguindo o protocolo, testei positivo num teste à covid-19. Felizmente estou bem mas permanecerei isolado até recuperar. Quando os serviços médicos me permitirem vou entrar na minha rotina diária e trabalhar mais ansiosamente do que nunca. Agradeço a todas as autoridades, especialmente aos responsáveis da liga, da federação e do clube por nos disponibilizem todos os meios para um deteção precoce que evite mais contágios e garanta o desenvolvimento normal da competição. Um abraço e vemo-nos em breve nos campos de futebol!", acrescentou o técnico de 40 anos.