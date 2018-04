Harvey Weinstein crê que as acusações de assédio sexual que pesam sobre ele serão perdoadas por Hollywood. O produtor de cinema transmitiu isso ao apresentador Piers Morgan, que o visitou na clínica onde procurou tratamentos.A revelação foi feita na revista GQ, que a 3 de Maio irá publicar a entrevista com Piers Morgan. Weinstein foi acusado de assédio sexual e violação por mais de 70 mulheres. O produtor de cinema alega que as relações sexuais mantidas com as suas acusadoras foram consensuais."Falei com Harvey na clínica do Arizona, durante cerca de uma hora. Ele está a lutar. É uma personagem fascinante", afirmou Morgan à GQ. O apresentador considerou ainda que não ficou surpreendido com algumas das alegações contra Weinstein."Isto tem sido o sistema desde que Hollywood existe. Tem sido uma fossa moral desde os anos 20, e essa ideia de que o Harvey Weinstein é o único vilão? Pelo amor de Deus. Olhem para o Mel Gibson: no fim de tudo, o Harvey acredita que será perdoado", frisou.Em 2006, Gibson gerou controvérsia por ter proferido declarações anti-semitas e foi detido por condução sob o efeito de álcool. Em 2017, ultrapassou as controvérsias e foi nomeado na categoria de Melhor Realizador pelo filme Hacksaw Ridge.Weinstein confirmou a conversa com Morgan e disse que tinha ocorrido em 2017. "Tenho muito respeito por Piers Morgan e gosto dele. Durante a nossa conversa, que foi em 2017, o único pensamento que transmiti é que o meu foco agora e no futuro é na minha família", indicou num comunicado. "Não falei sobre negócios ou sobre Hollywood. A minha prioridade é a minha família."