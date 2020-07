O ator norte-americano foi descrito como sendo "profundamente misógino" e que é essa "condição", a par de uma adição a drogas e alcoól, que está na base da sua violência contra a sua ex-mulher Amber Heard, afirmaram testemunhas em declaração ao tribunal esta segunda-feira. O ator está a processar o News Group Newspapers, que detém o The Sun, depois de o tablóide britânico ter escrito que ele agrediu a ex-mulher em 2018.Foi também afirmado durante a sessão pela advogada do grupo a ser processado que muitas vezes o ator de Piratas das Caraíbas estava de tal forma inebriado que não se apercebia da "extensão da violência e do comportamento aterrador" contra a sua então companheira, revelou uma advogada em declarações à imprensa britânica. De acordo com esta fonte, Depp cirou uma imagem de Heard em que a percepcionava como "uma mulher controladora", apelidando-a também de ser uma caça-fortunas e uma adúltera.Segundo a mesma fonte, o ator de 57 anos descreve-se como "um cavalheiro com respeito pelas mulheres", mas as mensagens que foram usadas como provas mostravam que a realidade não era bem assim, tendo descrito várias mulheres como "prostitutas" e "putas feias e gordas". Foi mesmo apresentada uma mensagem onde o ator afirmava que ia "esbofetear" uma mulher na sequência de ter questionado quando é que "a puta sem valor" chegava.A advogada, Sasha Wass QC, afirmou ainda que foi essa "profunda misoginia" que estava na "base da raiva do senhor Depp e que a raiva que ele sentia pela senhora Heard traduzia-se em violência quando ele se sentia ameaçado por ela", acrescentando ainda que o choque de culturas e gerações foi também importante para o desmantelar da relação e aumento de agressividade por parte do ator que "não queria prestar contas a uma mulher".Johnny Depp concluiu na passada segunda-feira cinco dias de testemunho no caso de difamação que o opõe ao jornal The Sun que o apelidou de ser um agressor de mulheres. Afirmou que a ex-mulher Amber Heard o esmurrou na noite em que soube que ele tinha perdido 650 milhões de dólares (572 milhões de euros).A advogada do jornal defendeu que Depp atacou a ex-mulher com violência em pelo menos 14 ocasiões ao longo de três anos desde 2013, devido a ciúmes ou por ter consumido grandes quantidades de álcool e drogas. Heard, de 34 anos, considera que ele se tornou "um monstro".Depp rejeita todas as alegações de violência doméstica e diz que Heard mentiu, criando um esquema como parte de um "seguro" para quando se separassem. Disse que foi ela a agredi-lo.Depp recordou um episódio passado depois do 30.º aniversário de Heard, em 2016. Numa reunião, Depp soube que os seus anteriores gestores tinham perdido 650 milhões de dólares que ele tinha ganho a fazer filmes, e que o ator devia 100 milhões de dólares por não ter pago impostos durante 17 anos.Segundo Depp, Heard acusou-o de a fazer parecer idiota à frente dos amigos dela e atacou-o enquanto ele lia na cama, com um murro.