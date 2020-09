The Rock e família tiveram covid-19

O ator e wrestler Dwayne Johnson, mais conhecido por The Rock, a esposa e as duas filhas foram infetados com covid-19.O anúncio foi feito num vídeo publicado no Instagram e o ator explicou as dificuldades que ele e a família estão a ter para ultrapassar a doença.O antigo lutador da WWE explicou que a covid-19 é a batalha mais difícil que já teve de enfrentar na sua vida. "Um desafio maior do que sofrer graves ferimentos, ser despejado ou ficar sem dinheiro, que já tive de fazer mais do que uma vez", disse ainda.Dwayne avança que após três semanas a lutar contra a doença que ele e a família estão "fortes e gratos" por terem conseguido vencer a doença que contrariam por contacto com amigos próximos.