Sara Carbonero luta contra cancro no ovário

Sara Carbonero, mulher de Iker Casillas, revelou esta terça-feira sofrer de cancro do ovário.

"Quando ainda não tínhamos recuperado de um susto, a vida voltou a surpreende-nos. Desta vez, tocou-me aquela palavra de 6 letras que ainda me esforço para escrever", começou por contar a espanhola nas redes sociais.





Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, sofreu um enfarte do miocárdio e foi internado de urgência na CUF do Porto no primeiro dia de maio. O jogador do FC Porto fez esta terça-feira 38 anos.









A jornalista espanhola explica que durante um exame médico os médico viram um tumor maligno no ovário. Carbonero já foi operada e "tudo correu muito bem". "Felizmente apanhámo-lo muito a tempo, mas ainda me restam uns meses de luta enquanto cumpro o tratamento", acrescentou."Estou tranquila e com a confiança de que tudo vai correr bem", escreveu ainda a jornalista na publicação aocmpanhada de uma citação do escritor japonês Haruki Murakami. "Sei que o caminho é duro, mas também que terá um finaol feliz."