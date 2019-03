Médicos explicam à imprensa britânica as possíveis causas da contusão muscular na mão da monarca.

A rainha Isabel II despertou alguma preocupação depois de ter sido fotografada, esta sexta-feira, com uma das mãos "roxas", no Palácio de Buckingham, em Inglaterra.



Muitos foram os fãs que se mostraram apreensivos nas redes sociais, após serem divulgadas as fotografias da rainha ao lado Reis da Jordânia, Abdullah e Rania, e do filho do casal, o príncipe herdeiro, Hussein.



Em declarações ao jornal Mirror, um grupo de médicos afirmou que, a monarca, de 92 anos, foi operada no ano de 2018 a uma catarata. A contusão muscular na mão esquerda pode significar assim um dos efeitos secundários da operação.



Os médicos avançam ainda que, dada a idade da Rainha Isabel II, a pele tem a tendência a tornar-se mais fina e a perder a "camada gordurosa" que a protege de alguma pancada ou queda. Outras das causas apontadas será a monarca ter levado uma

injeção para diluir o fluxo sanguineo.



O Palácio de Buckingham não reagiu em comunicado às publicações da imprensa. No entanto, de acordo com as fotografias partilhadas nas redes sociais do palácio a rainha aparenta estar bem de saúde, ao fim de 67 anos de reinado.