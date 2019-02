Kanye West preparou uma surpresa para a mulher que incluiu muitas rosas e um famoso músico a atuar para o casal. Veja o vídeo.

Kanye West, muito antes de ser conhecido pelas ideias e ações polémicas, tornou-se famoso pela forma como inovava musicalmente. Desta vez voltou a inovar, mas romanticamente.



O músico de "Jesus Walks" surpreendeu a mulher, a empresária Kim Kardashian, no Dia dos Namorados com uma prenda que não estará ao acesso de todos: uma sala cheia de rosas e o músico Kenny G no centro a tocar apenas para o casal.



O momento foi partilhado por Kardashian nas redes sociais e no mesmo pode ver-se Kanye divertido a ver a reação da mulher ao encontrar o músico a tocar "Somewhere Over The Rainbow"



Veja o momento abaixo: