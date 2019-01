Pugilista amigo de Ronaldo apanhado nas teias do doping

O pugilista marroquino Badr Hari pode ser suspenso do desporto por quatro anos.

Badr Hari, o pugilista marroquino e amigo de Cristiano Ronaldo, foi apanhado nas teias do doping e pode ser suspenso nos próximos quatro anos.



O teste de anti-doping feito ao campeão marroquino K1 durante o ano passado, depois de lutar contra Hesdy Gerges, em Amesterdão, deu positivo, segundo avançou esta segunda-feira o jornal holandês Nieuwsuur.



"As autoridades de anti-doping holandesas descobriram substâncias proibidas na urina de lutadores de artes marciais em Amesterdão", pode ler-se.



O caso, entregue às autoridades desportivas competentes, vai determinar se o ex-campeão mundial vai ou não ser suspenso. Outros atletas como Ariel Machado ou Mladen Brestovac também foram 'apanhados' no mesmo teste, segundo avançou a mesma fonte.