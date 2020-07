Programa de Ellen DeGeneres está a ser alvo de investigação interna

O programa de Ellen DeGeneres está a ser alvo de uma investigação interna na sequência de várias queixas relacionadas com um alegado ambiente tóxico que se vive nos bastidores do famoso programa, avança a revista The Hollywood Reporter . A investigação está a cargo da WarnerMedia, que irá entrevistar os funcionários e ex-funcionários para averiguar a veracidade das queixas apresentadas e que falam de um clima tóxico vivido nos bastidores alicerçado em "racismo, medo e intimidação".Um dos testemunhos dados ao site do BuzzFeed, que revelou as acusações em julho deste ano, foi o de uma mulher negra que diz ter sido vítima de racismo durante os 18 meses que trabalhou no programa apresentado por Ellen. A mulher lembra que era alvo de piadas de teor racista, contando um episódio em que um membro da equipa olhou para ela e outra colega negra disse que esperava não as confundir por ambas terem o cabelo encaracolado.Houve ainda funcionários que se sentiram marginalizados, que foram alvo de medidas disciplinares ou até mesmo despedidos por falarem na cultura de discriminação que alegadamente se vivia nos bastidores. Houve ainda relatos de trabalhadores prejudicados por tirarem baixas médicas ou por terem ido assistir a funerais.Os produtores do programa negam qualquer tipo de acusação e dizem estar de "coração partido" com toda a situação. "Estamos realmente com o coração partido e lamentamos saber que uma pessoa da nossa família de produção tenha tido uma experiência negativa. Isto não é quem nós somos, nem quem queremos ser, nem é a missão que Ellen nos encarregou," escreveram os produtores no comunicado enviado ao BuzzFeed.Há ainda acusações de que os trabalhadores são informados que não devem dirigir palavras a Ellen nos bastidores e um deles até atira a responsabilidade pelo clima vivido no programa á sua apresentadora, afirmando que como é o nome dela que está na ribalta devia ser ela a responsável pelas ordens e pelo tratamento que é dado aos trabalhadores.O The Ellen DeGeneres Show vai na sua 17ª temporada e tem as suas emissões, neste momento, suspensas devido à pandemia .