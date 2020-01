Foi o tabloide The Sun que deu o nome de "Megxit" à saída de Harry e Meghan da família real. Trata-se de uma mistura de Meghan Markle com Brexit (a saída da Grã-Bretanha da União Europeia). A ex-atriz da série Suits, que se tornou duquesa de Sussex ao se casar com o filho do príncipe Carlos, está a ser responsabilizada por esta crise na monarquia, numa alusão à abdicação do Rei Eduardo VIII do trono britânico, em 1936, para se casar com outra "plebeia" americana, Wallis Simpson.

O anúncio foi feito pelas redes sociais, onde Harry e Meghan declararam em conjunto que não vão representar mais a família real britânica em compromissos públicos e que vão ser "financeiramente independentes" da realeza. Publicado no Instagram na quarta, dia 8, o post já tem mais de 1,8 milhões de "gostos" e mais de 135 mil comentários. A notícia caiu como uma bomba na imprensa britânica, tornando-se mais comentada que o Brexit ou a crise entre o Irão e Estados Unidos

Canecas, almofadas ou capas para Iphone

O comércio "cavalgou a onda" e entretanto apareceu todo o tipo de produtos, como canecas, t-shirts, sacos, almofadas, capas para Iphone ou porta-chaves com o Megxit estampado. Já existem 255 artigos disponíveis na Amazon, no eBay e noutros sites. Uma caneca, por exemplo, custa €13, e uma t-shirt, que diz "Keep calm and Megxit on", fica por €21,60.

Harry e Meghan parecem ter a intenção de transformar a sua marca num império global depois de escreverem o seu nome em produtos e serviços, com pedidos de marcas registadas em junho passado. Os Sussex querem colocar o seu nome em dezenas de produtos e, segundo o especialista em merchandising Andy Barr, a Sussex Royal poderá gerar uma receita a rondar os 500 mil euros.