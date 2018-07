Filho mais velho de Kate e William é o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico.

O Palácio de Kensington divulgou uma fotografia oficial que assinala o quinto aniversário do príncipe George. É o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico. Nasceu a 22 de Julho de 2013, em Londres.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new photograph of Prince George to mark his fifth birthday – thank you everyone for your lovely messages <br><br> <a href="https://twitter.com/mattporteous?ref_src=twsrc%5Etfw">@mattporteous</a> <a href="https://t.co/KJ4c73ospG">pic.twitter.com/KJ4c73ospG</a></p>— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) <a href="https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/1020782987271720961?ref_src=twsrc%5Etfw">21 de julho de 2018</a></blockquote>

George é o filho mais velho dos duques de Cambridge e foi captado por Matt Porteous no jardim da sua casa em Clarence House, depois do baptizado do seu irmão Louis. A irmã do meio é a princesa Carlota.

O jornal Daily Mail indica que o príncipe irá passar o seu aniversário na ilha de Mustique, nas Caraíbas, com a sua família.