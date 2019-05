Príncipe Carlos abre alojamento com quartos a 187 euros por noite

O príncipe Carlos anunciou no dia 1 de maio que ia abrir o The Granary Lodge para alojamento, com 10 quartos e um serviço que inclui pequeno-almoço. Desde segunda-feira, 6 de maio, já é possível fazer reservas, por um preço de 160 libras (187 euros) por noite.

O Granary Lodge fica muito próximo do Castelo de May, em Caithness, na costa Norte da Escócia. Foi neste castelo que viveu a avó do príncipe Carlos, a rainha Isabel.