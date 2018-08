Em 40 anos, só uma criança nasceu no seio da família imperial japonesa: Hisahito de Akishino, que tem agora onze anos. Mas não é a falta de crianças o único problema: em breve, dois casamentos retirarão dois elementos à família.

As princesas Ayako e Mako têm matrimónio marcado. Ayako, filha de um primo do imperador Akihito, comprometeu-se no final de Junho com Kei Moriya, que é plebeu. A boda está marcada para Outubro. Mako deverá casar em 2020 com um colega da universidade, Kei Komuro.

Casadas, ambas terão que renunciar ao seu estatuto real, como ditam as regras da família imperial. Depois dos dois casamentos, a família imperial passará a ter 17 membros em vez de 19.

A possibilidade de mudança das regras da família imperial foi discutida pelo governo várias vezes, sem sucesso. Até agora, só Hisahito parece ser o futuro.

Entretanto, no Japão especulou-se muito sobre o que teria levado Mako a adiar o casamento para 2020. Os media japoneses indicam que se deve aos problemas financeiros do noivo: a mãe de Kei Komuro teve que pedir emprestados quatro milhões de ienes, algo como 30 mil euros, para pagar a matrícula e os estudos do filho na universidade. Por isso, os pais da noiva ter-lhe-ão pedido para saldar a dívida. Tal acabou por ser negado pelos próprios e por enquanto, Komuro estuda nos EUA.